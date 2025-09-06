El Atlético Bucaramanga no solo goleó a Alianza F. C. en el Américo Montanini, sino que logró un récord para este semestre. El cuadro Leopardo marcó el gol más rápido de la Liga BetPlay 2025-II.

A los 23 segundos de juego, Juan Camilo Mosquera marcó el gol más rápido de lo que va de la Liga BetPlay este segundo semestre del año, desatando la euforia de la afición.

La anotación temprana de Mosquera puso al frente al equipo local, que en un vibrante encuentro terminó imponiéndose 3-1.

Atlético Bucaramanga se fue por el triunfo desde el primer segundo

El gol, obra del lateral, llegó tras una jugada de conjunto en la que el Bucaramanga demostró su intención de ir por el partido desde el pitazo inicial. Sambueza, Londoño, Pons y Gutiérrez armaron una importante asociación que terminó con un cabezazo de Mosquera que mandó el balón al fondo de la red.

A pesar de que el Alianza FC logró igualar el marcador poco después, con un gol de Carlos Lucumí al minuto 4, el Atlético Bucaramanga no bajó la guardia.

En el segundo tiempo, un inspirado Gleyfer Medina selló la victoria para el Bucaramanga con un doblete. Este triunfo, además de significar tres puntos valiosos, consolida al equipo en las primeras posiciones de la tabla.