En el vibrante escenario del fútbol en Colombia, el arbitraje es, sin duda, un elemento crucial. Esa profesión, a menudo cuestionada, también ofrece retribuciones económicas significativas. Una de las figuras más representativas en el país, en ese ámbito, es la de Wilmar Roldán.

Recientemente, una publicación en un medio de comunicación nacional abrió el debate sobre el salario de los árbitros en Colombia y salió a relucir, justamente, el nombre de Roldán.

De acuerdo con la información revelada por el periodista deportivo de ESPN Luis Arturo Henao, el árbitro antioqueño, considerado el mejor en el país, recibe 2.900.000 pesos colombianos por cada partido que dirige en la Liga BetPlay.

Wilmar Roldan, árbitro de la Liga BetPlay DIMAYOR.

Aunque es el mejor, tiene el mismo salario que todos los demás

Según lo establecido en Colombia, todos los jueces centrales perciben el mismo pago por partido pitado, que es el que se mencionó anteriormente. Ese es el valor más alto en los honorario destinados a ese servicio.

De otro lado están los asistentes de línea y los jueces de VAR, que según lo revelado reciben 1.600.000 pesos por partido. Así mismo, el asistente en cabina percibe un pago de 1.300.000 pesos por compromiso.

Además de esos datos, se supo que a pesar de que Wilmar Roldán tiene un alto nivel de reconocimiento, su salario no es superior al de los demás árbitros centrales del país.

Es de resaltar que el alto nivel de Roldán no solo se refleja en el ámbito nacional, pues el único árbitro colombiano que puede participar en torneos internacionales, por lo que recibe pagos considerables.

Por ejemplo, por pitar la final de la Copa Libertadores en 2023, se embolsó 20.000 dólares (aproximadamente $77 millones de pesos). Así mismo, prestar su servicio en compromisos de eliminatorias mundialistas le genera honorarios superiores a 3.000 dólares, es decir, más de 12 millones de pesos.

