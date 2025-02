Exárbitro del fútbol colombiano confesó que le ofrecieron millones de pesos para amañar partidos

“Había futbolistas involucrados. Tocaba escuchar al jugador que entraba y decía ‘Sánchez, necesito que hoy me expulse, necesito la tarjeta'”, puntualizó.

“No, no eran amenazantes, pues eran más de ofrecimientos económicos. Habían 200 millones por un partido ya muy importante, por todo lo que se jugaba, por el tema de las apuestas también eran por partido 20 millones de pesos”, agregó el exárbitro.

Es un asunto que parece no va a parar en el corto plazo. Muchos árbitros han dejado ver su falta de preparación o determinación para hacerse cargo de un partido profesional en Colombia. Además del buen manejo del VAR en el fútbol colombiano, muchos especialistas afirman que la formación de los colegiados debe ser mucho más óptima, para darle calidad al FPC y más justicia.

