Exfutbolista de Millonarios aseguró que Santa Fe fue campeón con “trampas”

El Independiente Santa Fe quedó campeón de la Liga BetPlay 2025-I lego de vencer a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot.

Por Michell Figueroa

Santa Fe salió campeón en el primer semestre del 2025 luego de vencer al Independiente Medellín.
© VizzorImage / Paulina Betancur / ContSanta Fe salió campeón en el primer semestre del 2025 luego de vencer al Independiente Medellín.

Con el segundo semestre de la Liga BetPlay en marcha, las palabras de un exfutbolista de Millonarios agitaron el ambiente deportivo. Andrés Cadavid, quien vistió la camiseta del cuadro embajador, cuestionó la legitimidad del campeonato obtenido por el equipo rival de patio, Independiente Santa Fe.

El exdefensor del albiazul se refirió al campeonato de apertura y utilizó palabras para referirse al ganador, que están generando polémica en las redes sociales.

Durante una entrevista con el Gol Caracol, Andrés Cadavid aseguró que para quedar campeón hay que hacer “trampa”, y se refirió específicamente a Santa Fe, el último ganador de la Liga BetPlay.

“Uno tenía que hacer trampa para ser campeón, sí o sí. El que quiera quedar campeón… mire a Santa Fe hoy, haciendo trampa. ¿Cómo? (Andrés Mosquera) Marmolejo se tiró, eso tiene que hacerlo un arquero; muchos hicieron tiempo, eso tienen que hacer. ¡Líderes que dicen ‘hay que ganar sí o sí’! ¿Cómo? Como sea”, dijo.

Andrés Cadavid, además de Millonarios, también jugó en América de Cali e Independiente Medellín.

Andrés Cadavid, además de Millonarios, también jugó en América de Cali e Independiente Medellín.

Cadavid aseguró que todo campeón debe recurrir a esas “trampas”

Sin embargo, las afirmaciones de Cadavid no tuvieron un tono de acusación, más bien lo dijo de manera muy natural asegurando que eso es lo que tienen que hacer los jugadores para ganar.

“Cuando usted tenga su medalla y su trofeo, nadie se va a acordar de eso. Es lo que hay que hacer para quedar campeón”, añadió.

Así mismo, alagó el trabajo de Jorge Bava y dijo que su intención no era ofender, por el contrario, aseguró que los jugadores de Santa Fe con “personas de admirar”.

michell figueroa
Michell Figueroa
