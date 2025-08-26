Un futbolista que se retiró hace algunos años y que supo ser campeón en el fútbol colombiano, es noticia en la ciudad de Ibagué, debido a que tomó la decisión de realizar una huelga de hambre, esto haciéndole unas exigencias a la alcaldía de la ciudad, para que incluya a su comunidad étnica en los proyectos.

El ex portero, William Arias, quien jugó en el Deportes Tolima, se encadenó e hizo huelga de hambre al frente de la alcaldía de Ibagué, esto pidiendo que el gobierno local tenga en cuenta los proyectos de la comunidad afrodescendiente en el plan de desarrollo de la capital tolimense, por lo que esperan ser escuchados por la alcaldesa Johana Aranda.

“Uno de los puntos es que nos incluyan en el plan de desarrollo de esta Administración Municipal para poder nosotros como comunidad afro tener una mejor calidad de vida. Dos, que nos dejen fluir los proyectos que ya están en las diferentes secretarías como el IMDRI y la Secretaría de Educación”, indicó Rito Antonio Bermúdez Asprilla, vocero de Afroestudiantes, sobre los pedidos de la comunidad.

Según algunos medios de Ibagué, desde la alcaldía buscarían llegar a un acuerdo con William y los pedidos de la comunidad afro, por lo que se espera que en las próximas horas el exportero finalice su propuesta y se llegue a un acuerdo con las solicitudes que están realizando.

William Arias, portero colombiano. Foto: @UrrutiaYenesith.

La carrera de William Arias

Arias solamente jugó en el fútbol colombiano con el Deportes Tolima, club con el que salió campeón en la Copa Colombia del 2014 ante Independiente Santa Fe, siendo el golero suplente. A nivel internacional, William vistió la camiseta del Oțelul Galați, Callatis Mangalia, FC Hunedoara, Oțelul Galați de Rumania, Jedinstvo Bihac de Bosnia y Herzegovina, más Universidad Cruceña de Bolivia.