¿Favorecieron a Nacional? La curiosa falta que hizo Marino Hinestroza y no fue roja

Se rompió el hechizo y tras ocho años sin poderle ganar a Millonarios como local, Atlético Nacional volvió a la victoria en el superclásico. Los goles de William Tesillo y Jorman Campuzano fueron suficientes en un juego que pudo terminar en una goleada histórica. Sin embargo, hay críticas al arbitraje por una jugada que pudo ser tarjeta roja para un jugador verdolaga.

Un juego que estuvo bastante cerrado en el primer tiempo, en el que cualquiera pudo irse al frente, fue marcado por una jugada puntual. A los 19 minutos, Marino Hinestroza vio la tarjeta amarilla, por una entrada a destiempo en el que se generaba un contragolpe. Y luego, minutos después volvió a realizar una curiosa falta.

La falta de Marino Hinestroza que pudo ser expulsión

Nuevamente, en un momento Edwin Mosquera podía salir en contragolpe, pero Hinestroza lo agarró de donde pudo. Sin darse cuenta, le agarró sus partes nobles para no dejarlo escapar, una jugada que en el reglamento se castiga con amarilla. Para varios analistas arbitrales esa conducta debió ser castigada y el jugador debió ver la tarjeta roja.

“Le perdonaron la expulsión a Marino Hinestroza en esta jugada. Ya estaba amonestado y en un forcejeo agarró a su rival por la zona genital. Incluso si analizan la fuerza de la acción podría haber sido roja directa. Ulloa solo dio falta sin castigo disciplinario y el VAR no llamó”, dijo la cuenta en X, El VAR Central.