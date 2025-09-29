La jornada 13 de la Liga BetPlay 2025-II provocó movimientos significativos en la parte alta y media de la tabla de posiciones, especialmente tras la contundente victoria de Independiente Santa Fe sobre La Equidad.

El cuadro Cardenal se impuso por 3-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín ante la presencia de más de 12.000 aficionados, un triunfo que no solo le otorgó tres puntos vitales, sino que también lo impulsó de regreso a la zona de clasificación.

Goles y movimientos decisivos

El partido en la capital se destrabó justo antes del descanso gracias a un cabezazo de Hugo Rodallega al minuto 45+2. En el complemento, Santa Fe ratificó su dominio con las anotaciones de Omar Frasica al minuto 64, asistido con un preciso taco de Mafla, y un golazo de Alexis Zapata que sentenció el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, Santa Fe escaló al séptimo lugar de la clasificación, igualando al Deportes Tolima con 20 puntos. Por su parte, La Equidad cayó al puesto 19, comprometiendo seriamente sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares.

Así quedó la tabla de posiciones

La fecha 13 dejó al Junior de Barranquilla como el nuevo líder del campeonato tras vencer 2-0 al Deportivo Pasto. La tabla de posiciones en la cima se reajustó de la siguiente manera:

