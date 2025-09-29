Es tendencia:
Goleada de Santa Fe a Equidad movió la tabla de posiciones en la Liga BetPlay: así quedó

Tras la jornada 13 de la Liga BetPlay el grupo de los ocho primeros equipos en la tabla de posiciones se modificó. Sata Fe, con una goleada, me volvió a meter.

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay tuvo movimientos importantes luego de la última fecha que se disputó.
© VizzorLa tabla de posiciones de la Liga BetPlay tuvo movimientos importantes luego de la última fecha que se disputó.

La jornada 13 de la Liga BetPlay 2025-II provocó movimientos significativos en la parte alta y media de la tabla de posiciones, especialmente tras la contundente victoria de Independiente Santa Fe sobre La Equidad.

El cuadro Cardenal se impuso por 3-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín ante la presencia de más de 12.000 aficionados, un triunfo que no solo le otorgó tres puntos vitales, sino que también lo impulsó de regreso a la zona de clasificación.

Goles y movimientos decisivos

El partido en la capital se destrabó justo antes del descanso gracias a un cabezazo de Hugo Rodallega al minuto 45+2. En el complemento, Santa Fe ratificó su dominio con las anotaciones de Omar Frasica al minuto 64, asistido con un preciso taco de Mafla, y un golazo de Alexis Zapata que sentenció el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, Santa Fe escaló al séptimo lugar de la clasificación, igualando al Deportes Tolima con 20 puntos. Por su parte, La Equidad cayó al puesto 19, comprometiendo seriamente sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares.

Alexis Zapata de Santa Fe celebra después de anotar el tercer gol de su equipo durante partido entre Independiente Santa Fe y la Equidad. (Foto: VizzorImage / Andres Rot)

Así quedó la tabla de posiciones

La fecha 13 dejó al Junior de Barranquilla como el nuevo líder del campeonato tras vencer 2-0 al Deportivo Pasto. La tabla de posiciones en la cima se reajustó de la siguiente manera:

  1. Junior – 25 puntos
  2. Bucaramanga – 24 puntos
  3. Medellín – 24 puntos
  4. Fortaleza – 24 puntos
  5. Nacional – 23 puntos
  6. Tolima – 20 puntos
  7. Santa Fe – 20 puntos
  8. Alianza FC – 19 puntos
  9. Llaneros – 18 puntos
  10. Deportivo Cali – 17 puntos
  11. Once Caldas – 16 puntos
  12. Deportivo Pereira – 15 puntos
  13. América de Cali – 14 puntos
  14. Águilas Doradas – 14 puntos
  15. Millonarios – 14 puntos
  16. Envigado – 13 puntos
  17. Unión Magdalena – 12 puntos
  18. Boyacá Chicó – 11 puntos
  19. La Equidad – 11 puntos
  20. Deportivo Pasto – 10 puntos
