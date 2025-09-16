El máximo goleador en la historia del fútbol colombiano, Dayro Moreno, festejó su cumpleaños número 40, en medio de la alegría por haber estado con la Selección Colombia en las Eliminatorias y pasar por un gran presente con el Once Caldas, recibiendo el cariño de sus compañeros de club y el cuerpo técnico.

El delantero, que es muy querido por la hinchada colombiana, tiene su versión de la canción ‘Baila Morena’ del reconocido cantante de reguetón, Tito ‘El Bambino’, tema que el narrador Eduardo Luis se la adaptó cantando “Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes y hay goles pa’ las nenas”, letras con las que se identifica al goleador.

Pues en medio de los cientos de mensajes de felicitaciones que ha recibido Dayro por parte de hinchas, futbolistas y personalidades del FPC, también sorprendió el propio Tito ‘El Bambino’ mandándole las felicitaciones de Moreno por sus 40 años, pero además, le cantó su tema en la versión para él, video que se ha hecho viral en las redes sociales.

El mensaje de Tito se habría dado por medio del cantante colombiano Feid, quien sería el que se encargó del tema y le pidió ‘El Bambino’ que le mandara el mensaje de felicitación a Dayro.

Dayro festeja en la Copa Sudamericana

Aunque Dayro Moreno festejó con sus compañeros su cumpleaños, el delantero está enfocado en lo que será el trascendental compromiso con el Once Caldas ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, duelo de ida que se llevará a cabo este 17 de septiembre a las 7:30 PM en la ciudad de Quitó, Ecuador.

