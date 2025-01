El discurso de la reina del Carnaval de Barranquilla, Tatiana Angulo, desató toda una polémica en redes sociales. El punto que llamó especialmente la atención, es la mención que hizo sobre James Rodríguez, que para muchos resultó ofensiva.

Una de las personas que salió en defensa del futbolista fue, precisamente, su hermana, Juana Valentina Restrepo, que se fue con toda contra la reina.

La hermana de James Rodríguez no escatimó en salir a defender a su hermano y en redes sociales la apoyaron. Lo que desató su malestar fueron las afirmaciones de Angulo, quien aseguró que el Junior de Barranquilla no necesita al capitán de la Selección Colombia.

“Solo mira los jugadores que han vestido tu camiseta, si aquí ha jugado hasta el mismísimo ‘Pibe’. Tu tranquilo, papá, que no necesitamos a ningún James Rodríguez. Nada ni nadie, óiganlo bien, nada ni nadie está por encima del Junior”, dijo la soberana durante su discurso.

Aunque en el momento los asistentes lo recibieron en medio de risas, el polémico comentario trascendió a redes sociales donde no le perdonaron la ofensa a James Rodríguez,

La Hermana de James Rodríguez lo defendió

Juana Valentina no guardó silencio y defendió a su hermano y las decisiones respecto a su carrera. Es de resaltar que la molestia para Tatiana Angulo y los seguidores del Junior de Barranquilla nació porque el mediocampista decidió no jugar en ese equipo colombiano.

El jugador de la Tricolor se inclinó por una importante oferta que hizo el León de México y eso desató la furia de los barranquilleros, entre esos, la reina del Carnaval, aparentemente.

Tras sus declaraciones, la hermana del futbolista le pidió respeto por Rodríguez. “Reina, pero en la lectura de tu bando no tenías que mencionar a una persona que tiene libertad de elegir dónde trabajar. Uno trabaja donde mejor oferta le hagan. Me parece extraño que también siendo persona pública, y estando tan expuesta, salgas a hablar de una situación de la cual no conoces el trasfondo o cuál fue la realidad de la situación”, dijo Juana.

Hermana de James Rodríguez le responde a la reina del Carnaval de Barranquilla.

En medio de la polémica que desató la afirmación de la reina, seguidores del futbolista se fueron en su contra en redes sociales. Eso llevó a que ella, más tarde, pidiera respeto. Su solicitud fue aprovechada por la hermana de James para reafirmar su mensaje.

“Luego en redes sociales exiges respeto por ti, pero no le estás dando respeto a los demás. Predicar y aplicar, seguramente el Junior no necesita a James, es válido. Pero el mundo sí necesita respeto y eso se te olvidó”, añadió Restrepo.