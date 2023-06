Los cuadrangulares de la Liga Colombiana están cerca de terminar, a falta de dos fechas, cuatro equipos, dos por cada grupo, están vivos y con las posibilidades de jugar la gran final del Fútbol Colombiano. Por el grupo A están con opciones Alianza Petrolera y Atlético Nacional, mientras que por el B se encuentran Millonarios y Boyacá Chicó.

Si bien, en el A todo está más parejo, puesto que los dos con opciones igualan en puntos y los distancia un gol de diferencia, mientras que en el B, los ‘embajadores’ le llevan cinco puntos al primero y están a un empate de avanzar.

Varios hinchas en el rentado local hacen fuerza por ver la que sería la ‘final del siglo’ entre Atlético Nacional y Millonarios, dos de los equipos más grandes del país y los que más generan amores y odios entre propios y ajenos.

Es tanto el revuelo que estos dos equipos han generado, que los hinchas de otros equipos no saben a quién hacerle fuerza, pero también hay quienes ya escogieron un equipo. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue uno de una cuenta partidaria del Junior de Barranquilla, que con un comentario generó polémica.

“Me dirán Anti Fútbol, pero Prefiero que nacional Sume otra liga, A que Millonarios sea campeón”, escribió la cuenta. Los comentarios no se hicieron esperar entre quienes estaban y no de acuerdo.