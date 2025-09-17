La situación de orden público en Ecuador complicó la llegada de los hinchas de Once Caldas a Quito, para el partido ante Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El paro camionero, en medio de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel, afectó los planes de los seguidores del Blanco Blanco, que viajaban por tierra para ver a su equipo.

En medio del tenso ambiente en el país vecino, los hinchas de Once Caldas demostraron su determinación y continuaron con el viaje hacia Quito. Los aficionados tuvieron que abandonar los buses, parados por los bloqueos, y continuar su camino a pie.

A través de redes sociales se conocieron los videos en los que se ve a decenas de aficionados caminando por las carreteras ecuatorianas para llegar al partido de Copa Sudamericana.

Con maletas e instrumentos musicales, los aficionados tuvieron que caminar varios kilómetros para llegar a su destino.

“Vamos a pie. Como sea llegamos”

En diálogo con el diario local La Patria algunos hinchas compartieron su experiencia.

Ese es el caso de Andrés Felipe Correa, que inició la travesía en el barrio La Sultana, de Manizales. “Acá en la frontera hay un bus que nos lleva hasta Tulcán o San Gabriel y de ahí pasamos el bloqueo y otra vez a un bus. Normalmente, vale 10 dólares”, contó.

Así mismo, Andrea Sánchez, aseguró que los problemas iniciaron incluso antes de llegar a la frontera, a donde llegaron en bus luego de un largo y demorado trayecto.

“Hay otro bus esperándonos, es de Ecuador, y nos lleva a Quito. Si no podemos pasar, vamos a pie. Como sea llegamos al partido”, narró para el medio mencionado.

El partido, que se jugará en Quito, no solo representará un desafío futbolístico para el Once Caldas, sino también una prueba de la pasión de sus seguidores, quienes han superado un verdadero calvario logístico para estar presentes.