Fútbol Colombiano

Hugo Rodallega elogió a Dayro Moreno: “Cuarentón dando cátedra”

El delantero de Santa Fe, que también ha sido cuestionado por su edad, aprovechó el buen momento de Dayro Moreno para dar un contundente mensaje.

Por Michell Figueroa

Hugo Rodalleg<br /> a se rindió a los pies de Dayro Moreno, goleador del Once Caldas. (Foto: Vizzor)
La brillante actuación de Dayro Moreno en la Copa Sudamericana no solo aseguró una victoria crucial para Once Caldas, sino que también capturó la atención y elogios de colegas, expertos y aficionados, entre esos, Hugo Rodallega.

Moreno, que cumplió 40 años un día antes del partido, demostró que la edad es solo un número al anotar un doblete que selló el 2-0 a favor de su equipo contra Independiente del Valle.

El apodo que la Conmebol le colocó a Dayro Moreno tras el doblete en Copa Sudamericana

El partido, disputado el 18 de septiembre, fue testigo de la maestría de Moreno. Su primer gol llegó en el minuto 22 con una semivolea, y el segundo, un remate de cerca, se produjo en el minuto 49 tras una asistencia de Mateo García.

Dayro Moreno con Once Caldas. (Foto: VizzorImage / Miguel Marin)

Dayro Moreno con Once Caldas. (Foto: VizzorImage / Miguel Marin)

Corto, pero contundente mensaje de Rodallega

La contundencia del delantero de Once Caldas fue celebrada por Rodallega. El contemporáneo, usó las redes sociales para enviar un corto, pero contundente mensaje al goleador del Blanco Blanco.

El veterano del cuadro Cardenal aprovechó para lanzar una pulla a quienes han cuestionado el desempeño de los jugadores por su edad.

“El 4arenton dando cátedra”, escribió el delantero de Santa Fe.

Para nadie es secreto que tanto Rodallega como Moreno han sido blanco de críticas por su edad; sin embargo, los cuestionamientos la mayorías de veces han sido silenciados con el talento de los goleadores.

Rodallega, con Independiente Santa Fe, se consolidó como el máximo goleador de la Liga BetPlay 2025-I con 16 goles en 26 partidos. Por su parte, Moreno ha marcado 15 goles en 33 partidos oficiales, entre la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. Además, es el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025 con 8 anotaciones y el máximo goleador histórico del fútbol colombiano con más de 360 goles profesionales.

michell figueroa
Michell Figueroa
