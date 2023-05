Iago Falque es uno de los refuerzos más importantes que ha tenido la Liga Colombiana en los últimos tiempos, infortunadamente para él y para el América sufrió una grave lesión tras recibir un fuerte golpe en el partido frente a Atlético Nacional que lo alejó de las canchas en lo que resta del semestre.

En charla con Carlos ‘Petiso’ Arango, el español habló sobre lo mal que lo ha pasado tras esa noticia. “Se pasó muy mal y es muy duro”, dijo Falque. Agregó que “Nunca había pasado por quirófano y fue la primera vez en toda mi carrera. No soy un jugador al que le hayan dado muchas patadas”.

Falque recordó cómo fue la jugada y explicó al detalle el golpe que recibió: “El balón se me ha ido un poquito largo y veo que él viene muy rápido, pero tengo el control de la situación; espero que él venga pero no esperaba que fuera a patear de esa forma. No fui capaz de sacar el pie del suelo, al pegar la patada caí al suelo y llamé al médico porque sentí que algo se había partido. La lesión se da cuando él me da la patada, es lo que me hace fracturarme”.

También se destapó y reveló cómo fue esa noche en la que ya estaba en la clínica recuperándose: “Esa primera noche fue muy dura. Uno tampoco sabe cuánto tiempo será la recuperación y pasar por una cirugía es complicado. Uno piensa cosas (negativas) pero la familia es la primera en apoyarte. Se estaba jugando bien y esa es la fuerza que queda para volver. Tengo 33 años, tampoco considero una edad para dejarlo y más al nivel en el que estaba”.

Finalizó diciendo que ha recibido un gran apoyo por parte de la hinchada y agradeció todo lo recibido por sus compañeros y el equipo en general: “Desde que me pasó todo esto he tenido un apoyo increíble y casi inesperado. Mis compañeros y toda la hinchada… estoy muy agradecido y eso da fuerzas para volver a intentarlo de nuevo”.