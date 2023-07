Insólito: no ha pasado una semana y el ‘Chino’ Sandoval podría salir del Deportivo Cali

Una gran controversia se generó en el Deportivo Cali por la contratación del delantero Luis Fernando Sandoval, debido a los antecedentes por indisciplina que ha tenido con el Junior de Barranquilla, hecho por el que el entrenador Jorge Luis Pinto no estuvo de acuerdo con su contratación y terminó renunciando al equipo vallecaucano.

El ‘Chino’ fue presentado y oficializado por medio de las redes sociales de la institución ‘verdiblanca’, ya se encuentra entrenando con el resto del plantel, pero cuando se pensaba que su vinculación ya estaba hecha, en las últimas horas se conoció una información que podría dejar por fuera al jugador del equipo.

El periodista Carlos ‘Petiso’ Arango, reveló por medio de su cuenta de Twitter, que aunque Sandoval ya fue presentado hacia la hinchada por las redes del club y firmó su vinculación, el contrato del jugador aún no es válido, debido a que el presidente Luis Fernando Mena, aún no ha firmado el documento y no quiere hacerlo, por lo que la continuidad del atacante está en duda.

Y es que la junta directiva del Cali estaría tan dividida y cada uno tira para su lado, que desde un principio el presidente Mena no quiso la llegada del ‘Chino’, pero otro directivo lo impuso, todo esto derivó en que el técnico Pinto renunciara, hecho que tiene muy molesto al presidente del cuadro ‘verdiblanco’.