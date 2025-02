La inseguridad sigue afectando no solo a los ciudadanos comunes, sino también a las personalidades reconocidas del FPC. En esta oportunidad, fue el exjugador y entrenador Alexis Márquez quien denunció un caso de extorsión con amenaza de secuestro en Pereira.

Continúan los casos de extorsión en Colombia y ni siquiera las grandes personalidades del fútbol local están a salvo. El exjugador y entrenador pereirano, Alexis Márquez ha publicado un video en sus redes sociales explicando la terrible experiencia que vivió días atrás.

Por medio de un video, el exentrenador de Envigado, Atlético Bucaramanga, Jaguares y Deportivo Pereira reveló que, por medio de su escuela de fútbol, fue víctima de extorsión, llevándose un gran susto junto con otras personas de su entorno.

El relato de Alexis Márquez

El exjugador explicó cómo fue contactado. “Nosotros tenemos una escuela de fútbol, el Cucho Hernández, el profe Alexander López y mi persona. Por medio de la escuela nos contactaron el fin de semana para una reunión en la vereda La Florida, acá en Pereira. Era un empresario que le gusta hacer labor social. Fuimos con toda la mentalidad de hacer un buen convenio con ellos y poder entrenar a los niños de ese sector“.

Fue al llegar al lugar que se dieron cuenta de que todo se trataba de una extorsión. “Cuando íbamos para allá, el empresario nos pregunta en qué carro íbamos. Estando allá, nos contactan desde un número privado y nos hacen unas exigencias de los nombres, que no fuéramos militares, que no tuviéramos nada que ver con la policía o el ejército. Luego nos dicen que eran de las FARC“.

“La idea de ellos era solamente tomar esos datos para cuidar el sector. Nosotros creímos que lo más conveniente era eso. Nos recalcaron que ya sabían en qué carro íbamos, que estábamos tomando fotos por el sector… El susto fue muy grande porque nos dijeron que si no hacíamos caso, mandaban una gente, nos encadenaban y nos llevaban para el monte” agregó.

Salieron ilesos de la situación

El entrenador relató cómo lograron salir de la situación. “Afortunadamente mi señora se contactó con mi cuñado y mi suegro. Por medio de ellos, nos mandan a una patrulla de la policía. Ellos alcanzan a llegar al sector y nos dicen que nos estaban haciendo una extorsión”.

“Cada uno de nosotros dio el contacto de un familiar. Resulta que a ese contacto familiar les estaban exigiendo una cantidad económica. A la hermana del profe Alex le exigieron 12 millones de pesos. Ya afortunadamente habíamos informado de todo esto y la policía llegó en el momento. Comenzamos a contactar a nuestros familiares y decir que era una extorsión” añadió el exjugador.

Por fortuna, la situación no quedó en más que un gran susto. “Gracias a Dios no pasó a mayores, pero el susto fue muy grande. El sector era muy alejado de la ciudad, un sector boscoso. No sabíamos si había guerrilla de ese lado. Fue una experiencia muy maluca“.

