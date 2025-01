James Rodríguez estaría cada vez más cerca de jugar en el Fútbol Colombiano. Uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país llegaría para jugar con Junior de Barranquilla. El fichaje del siglo del FPC estaría listo, así lo cuentan los medios que cubren al equipo ‘Tiburón’.

Para nadie es un secreto la situación del colombiano en España donde ya terminó contrato con Rayo Vallecano. La falta de minutos y el tema con el entrenador, Íñigo Pérez’, llevaron al volante a tomar la decisión.

“James llega mañana a Barranquilla”: el fichaje del siglo del FPC estaría listo

Desde Barranquilla, Hugo Illera, padre e hijo, aseguraron que tienen la información y confirmaron que James Rodríguez se reunirán con los directivos este miércoles, además, que llega en un avión privado y tendrán una reunión alejados de la gente.

“Confirmé que llega mañana, don Fuad ya se lo dijo a varios medios de comunicación, llega en avión privado y se espera una reunión lejos de la gente”, dijo Illera.

Edu Aguirre, periodista íntimo de James Rodríguez, contó en ‘El Chiringuito’ la razón por la cual el jugador prefirió dar un paso al costado, incluso reveló la corta conversación que hubo entre los dos.

“James no sigue en Rayo, después de varios días de negociaciones ya es agente libre, fue mutuo acuerdo tras una conversación con el club. James nunca le gustó al entrenador, fue un fichaje del presidente, a Íñigo Pérez no le encajó. Tres partidos antes del juego contra Real Madrid, James no vio ningún minuto y se le acercó al técnico”, contó Aguirre.

Además, agregó que: “James le dijo: “¿Oye, por qué no juego ningún solo minuto?” El entrenador le respondió: “no me encajas en el equipo, fuiste un fichaje que yo no pedí”. Ya James dijo que si no iba a jugar para qué lo convocaran, desde ese momento no lo volvieron a meter en la lista”.