James Rodríguez estaría cada vez más cerca de jugar en el Fútbol Colombiano. Uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país llegaría para jugar con Junior de Barranquilla. El mismo jugador dio la fecha en la que viajará a Colombia.

El colombiano ya no hace parte del Rayo Vallecano, terminó su contrato tras la difícil situación que vivió con el entrenador, quien no le dio minutos. El volante de la Selección Colombia no para de ser noticia y dio la fecha en la que viajará al país.

James Rodríguez da fecha de cuándo viaja a Colombia

James Rodríguez viajó este miércoles a Italia para acompañar a la Selección Colombia en la Kings League, el torneo de influencers que sigue cogiendo fuerza en el mundo. El ’10’ es uno de los presidentes del certamen y fue uno de los protagonistas de la jornada.

James, junto a ‘Wetscol’, ‘Pelicanger’, ‘La Parce’ y Juan, vivieron el minuto a minuto del partido que los llevó a los cuartos de final. Incluso, el propósito principal de James fue patear un penal que tienen derecho solo los presidentes.

Al final de la transmisión, uno de los influencers en la cabina le preguntó al ’10’ que si iba a estar en la siguiente ronda, pero él dijo que no, que este jueves tenía que viajara a Colombia.

James Rodríguez se estaría reuniendo con directivos de Junior de Barranquilla para analizar la propuesta del equipo colombiano, pues se conoció que hay otros clubes en Europa y Sudamérica que estarían interesados en contratar al mejor jugador de la Copa América 2024.

