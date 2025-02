Once Caldas vs. Deportivo Pereira tuvo de todo este miércoles en el estadio Palogrande. Sin embargo, hubo una particular situación que se presentó durante el partido. El volante hondureño Rubilio Castillo aseguró que fue víctima de racismo por parte de un jugador de Once Caldas, el mismo Joel Contreras dio su versión de los hechos.

“Eres un simio”, fueron las tres palabras que, según explicó el técnico Luis Fernando Suárez en rueda de prensa, se usaron contra Rubilio Castillo. El jugador de Once Caldas indicó que nunca lo dijo y extendió su explicación con detalles de lo sucedido.

Joel Contreras, acusado de racismo en Once Caldas vs. Pereira, da su versión de los hechos

“Es una escena bastante triste cómo se da. Yo no le digo nada, antes me acerco a darle la mano, lo único que le dije fue ‘levántese’ y el otro (Rubilio) se para prácticamente a llorar diciendo que yo le había dicho ‘simio’, cuando las cosas no son así”, dijo Contreras en zona mixta cuando se le preguntó sobre lo sucedido en el terreno de juego.

“Vengo de una familia que me ha inculcado valores y respeto. Donde yo hubiera dicho eso, el árbitro estaba al lado y me hubiera expulsado. Sabían que tenía amarilla, es un clásico, lo que querían era que quizás me expulsaran diciendo que yo había sido racista. Creo que las cosas no son así. La verdad me siento triste porque me están atacando bastante, yo creo que sin justa razón”, agregó el futbolista.

Por otro lado, aseguró que nunca dijo esas palabras y que se siente atacado: “En ningún momento le digo eso (simio), le digo ‘levántese’ y en la televisión se ve que yo le alcanzo la mano.Yo no le voy a decir ‘simio’ y le voy a dar la mano. Creo que eso son excusas, es un clásico y la verdad me siento bastante triste, me siento súper atacado y perseguido”.

Contreras pidió la revisión de las cámaras para demostrar que no hubo insulto racista. “estoy sonando por todo lado y no es una cosa buena. Es triste que el jugador salga a llorar y diga que yo le dije ‘simio’ cuando no fue así. Yo dije que revisaran las cámaras cuando no se ve nada, lo único que se ve es que yo le alcanzo la mano para que se levantara”.

