El arranque del 2025 para el Unión Magdalena no ha sido el mejor y la hinchada del club se empezó a meter con el entrenador. Jorge Luis Pinto tuvo fuerte choque con los hinchas, justo antes del partido contra Millonarios de la fecha aplazada.

El técnico recibió insultos durante su último partido que perdió frente a Llaneros. En lo que va del año no ha podido ganar y registra dos empates y dos derrotas. Ahora, enfrentará a Millonarios con la presión de la hinchada que quiere ver resultados.

Jorge Luis Pinto tuvo fuerte choque con los hinchas de Unión antes del partido con Millonarios

“Pregúntele a la tribuna lo que me dice. He recorrido el mundo, en estadios llenos con 70 u 80 mil personas y eso no me ha pasado”, inició diciendo el entrenador en rueda de prensa.

“No me voy a dejar irrespetar; Pinto puede perder lo que sea menos la dignidad. Si me van a irrespetar, que busquen otra persona. Después de haber recorrido el mundo, de estar donde he estado, para que venga una persona a insultarme ahí, ¡no!”, agregó.

Además, el experimentado entrenador criticó al árbitrodel partido: “partido no hubo, fútbol no hubo. No fue fácil luchar contra un bloque defensivo cuando los partidos son totalmente interrumpidos, no hubo posibilidad de jugar”.

Unión Magdalena se prepara para enfrentar a Millonarios este jueves en duelo aplazado por la primera fecha que no se jugó por las agresiones de los hinchas de Unión al bus del cuadro capitalino.

