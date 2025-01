Juan Fernando Quintero confirmó que será nuevo jugador de América de Cali, acabando así con la expectativa que tenía la afición del cuadro vallecaucano, así lo hizo saber en una entrevista para Win Sports en el evento de los premios del fútbol colombiano, noticia que tiene encantados a los hinchas, los cuales estaban esperanzados en que se diera una contratación de esa categoría.

El mediocampista antioqueño se mostró muy agradecido con la dirigencia de los ‘Diablos Rojos’, ya que se la jugaron por él e hicieron un esfuerzo económico para poder negociar con Racing y ficharlo, en lo que para él es una revancha regresar al fútbol colombiano, después de lo que fue su controversial salida del Junior de Barranquilla.

Precisamente sobre el conjunto ‘rojiblanco’, Quintero lamentó que no se le pudiera dar bien las cosas en Junior, pero aseguró que quedaron las puertas abiertas para un futuro, pero también le envió una indirecta a la dirigencia del Deportivo Independiente Medellín, ya que sintió que no lo respaldaron para poder jugar ahí, algo que sí hizo América.

“Tengo una espinita guardada acá en Colombia porque no fue la mejor forma lo que termino en Junior, pero bueno, estoy en un grande hoy, agradecido porque me respaldaron. Muy contento de estar en mi país, agradecerle a América porque se la jugó por mí, confió en mí, uno espera que el equipo que es hincha lo respalde, lamentablemente no se pudo dar”, expresó Quintero.

Juan Fernando Quintero con el DIM en la Liga Aguila I 2017. Foto:VizzorImage / León Monsalve.

¿Por qué la molestia de Quintero con el DIM?

Cabe recordar que Juanfer es hincha del Independiente Medellín y su deseo era regresar al cuadro ‘poderoso’, pero desde la dirigencia aseguraron que le hicieron una oferta salarial a Quintero, pero no tenían los recursos para pagarle a Racing por su pase, algo que si hizo el América, el cual dio 2,5 millones al club argentino por el mediocampista.

