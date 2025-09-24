Juega en la Selección de Siria y confesó que quiere jugar en un grande del FPC

Muchos en el fútbol colombiano lo recuerdan por su debut en Deportivo Cali en 2015, el fichaje al Tondela de Portugal y su regreso a Colombia para ser figura goleadora en La Equidad en el 2019. Cuando los grandes del país lo tenían en la mira, el atacante barranquillero firmó con Alianza Lima de Perú y luego comenzó su vida en el fútbol exótico, donde es clave en la Selección Siria.

En Alianza Lima tuvo un paso muy destacado pese al subcampeonato en la Liga de Perú en 2023. Su talento en la ofensiva lo estaba acercando a la Selección Colombia, en una competencia bastante complicada para él y una fila extensa en medio de las Eliminatorias Conmebol y la Copa América. Sus pocas opciones con Néstor Lorenzo inspiraron sus raíces sirias, tomó otro camino y ahora es de la absoluta de ese país asiático.

Tras Alianza Lima, dio un salto definitivo al fútbol asiático, donde es la máxima figura del Suwon de Corea del Sur. En enero de 2025 finalizó el préstamo con el equipo peruano y La Equidad lo envió a la disciplina coreana, donde ya acumula 24 partidos jugados y 12 goles. Pese a la lejanía, se muere de ganas por estar de vuelta al fútbol colombiano por la puerta grande.

Estamos hablando de Pablo Sabbag. El atacante barranquillero con linaje sirio es ahora jugador del Suwon de Corea, tras finalizar el préstamo debido a una serie de objetivos que ya se cumplieron en la K League. De esta manera, Sabbag firmó un nuevo contrato por dos años, según sus palabras en El Heraldo.

Sabbag quiere volver a Colombia y jugar en un grande del FPC

En charla con el medio anteriormente citado, Pablo Sabbag hizo una importante confesión sobre su carrera deportiva y fue claro al decir que no se puede morir sin antes vestir la camiseta de un grande del fútbol colombiano. No tiene en su radar a Deportivo Cali, donde fue canterano siendo barranquillero, así como sucedió con Rafael Santos Borré, hoy en el Internacional de Porto Alegre.

El equipo de su tierra. Pablo Sabbag aprovechó la oportunidad en El Heraldo y le mandó un mensaje a Fuad Char. Luego explicó la situación contractual con el Suwon, pero le dejó la puerta abierta al Junior de Barranquilla para intentar un acercamiento, compra de sus derechos deportivos o préstamo. Comienza a ser opción para enero de 2026.

Cabe resaltar que Sabbag no podrá ir al próximo Mundial, pues Siria quedó eliminada en la segunda ronda de las Eliminatorias AFC de Asia. Pabloes el primer jugador sirio en las Ligas de Portugal, Colombia y Perú en la historia. Asimismo, el cuarto en Argentina, tras su paso fugaz por Newell’s y Estudiantes de La Plata. Es el primero con esta nacionalidad que ha marcado en la Copa Libertadores.