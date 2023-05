El Deportivo Cali está pasando una de las situaciones más difíciles de su historia. La crisis financiera y de resultados han sido una constante desde hace varias temporadas, a tal punto que está comprometido en la tabla del descenso temiendo lo peor para el futuro. Varios jugadores y aficionados no la han pasado bien.

Kevin Dawson, quien renunció hace unos días, reveló varios secretos y contó detalles de la situación actual del conjunto ‘azucarero’ en la que asegura que hubo compañeros que no tenían dinero ni para comer. También dio a conocer todas las situaciones incumplidas por parte de la institución.

“Deportivo Cali no me cumplió con el auto, con el alquiler ni con los pasajes. Nos decían que nos pagaban y después no atendían el teléfono. Me trataban de mercenario cuando en estos meses que jugué ahí perdí plata… En 5 meses cobré un mes y medio. Si sería caótica la situación económica que pedí pasajes para mi familia y me dijeron que no tenían saldo en la tarjeta para poder pagarlos. Era feo ver compañeros que no tenían plata para comer”, dijo el portero a ‘Punto Penal’.

Además, afirmó haberse sentido amenazado por la hinchada, aunque también dijo que fueron muy cordiales: “la persona que nos avisa coordina una reunión con la hinchada y yo fui porque me tenían entre ceja y ceja. La charla fue muy cordial, nos explicaron que estaban nerviosos por la situación y el descenso. El club decía que estaban al día con los pagos y esa no era la verdad, les explicamos que no era así y ahí fue la gota que derramó el vaso, termino el torneo y me voy”.