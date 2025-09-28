La victoria de Águilas Doradas 3-1 sobre el Deportivo Cali, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025, se vio opacada por una grave denuncia post-partido. El delantero del Cali, Avilés Hurtado, reveló públicamente que jugadores de su equipo recibieron amenazas verbales por parte de Fernando Salazar, propietario del club antioqueño, durante el transcurso del encuentro.

El hecho ocurrió en el estadio Alberto Grisales, en Rionegro, durante un partido que se disputó a puerta cerrada. Lo que intensifica la polémica es que el involucrado es un dirigente que, según el jugador, no debía estar presente en el escenario deportivo.

La denuncia de Avilés Hurtado

En la rueda de prensa posterior al juego, Hurtado, visiblemente afectado, relató la tensión que vivieron él y sus compañeros. Lo anterior, debido la presencia y las palabras intimidantes del directivo.

“Uno viene a divertirse y a jugar un partido de fútbol. No puede ser que una persona, tengo entendido que es el dueño de Águilas, amenace a compañeros nuestros. Eso no puede suceder”, expresó el atacante.

Hurtado enfatizó que, el encuentro se desarrollaba sin público y Salazar no estaba planillado para entrar. La cercanía del dirigente y sus gritos hacia los jugadores del Cali habrían perturbado la concentración del equipo visitante.

