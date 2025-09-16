Un nuevo escándalo sacude el fútbol colombiano, esta vez fuera de las canchas. Un jugador profesional fue demandado por filtrar fotos íntimas de una mujer.

La denuncia fue interpuesta por Valerie Mariana Carrillo Cadavid, una joven de 18 años, que además incluyó en la acción legal a la pareja del deportista.

Se trata del futbolista Yeiner Stiwar Londoño, delantero del club Patriotas de la Primera B, que además pasó por clubes como Atlético Huila y Fortaleza, así como por España.

El futbolista fue demandado ante la Fiscalía por el presunto delito de injuria y la divulgación de imágenes íntimas de una mujer. De acuerdo con la acción judicial, los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre.

Señalan a la pareja del jugador

Pese a que la demanda pesa contra el futbolista, la víctima señala que, según Yeiner Londoño, fue su pareja sentimental quien aparentemente tomó el celular y divulgó fotos a través de Messenger.

“La mujer circuló en redes sociales esas imágenes… Me mandó capturas de lo que mandó vía Messenger a perfiles al azar, en tono de burla me dijo que me iba a seguir boleteando, de una manera horrible, además que con burlas”, relató la denunciante en diálogo Gol Caracol.

“Yeiner me escribe en la mañana, ese mismo día, antes de irse a entrenar, y me dijo que Andrea le había cogido el celular. Yo quedé en shock, yo en realidad dudo de que eso fuera así, por eso lo demandé a él y a Andrea Arias, que es la madre de su hijo”, añadió.

El futbolista dice que es una víctima más

En diálogo con el mismo medio, el futbolista entregó su versión de los hechos y aseguró que es una víctima más de la situación.

“La verdad que estoy apenado por toda esa situación, en el medio están mi nombre, mi carrera, al final estoy involucrado por el tema de las fotos. Yo entiendo a la chica (Valerie Mariana), entiendo la molestia de ella; también ella sabe que no haría algo así, sé que puede traer consecuencias a uno, estoy a la espera de cómo avanza todo”, fueron las palabras del jugador.

Además, agregó: “Yo siento que soy víctima, no fui el que filtró las fotos, no haría algo así, con ella (Valerie Mariana) nunca tuvimos inconvenientes, nosotros la llevábamos muy bien, no fui quien filtró las fotos”.

Por su parte, Valerie afirmó que no es la única afectada y que existe otra mujer que también fue víctima de una situación similar, aunque esta última prefirió no interponer la denuncia por miedo.