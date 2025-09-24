Un nuevo escándalo sacude el fútbol profesional colombiano. Al menos seis jugadores del Deportivo Pasto estarían presuntamente implicados en un caso de amaño acordado para el partido ante América de Cali.

Este tema ha sido centro de discusión en varias ocasiones en la historia reciente del FPC. Este sería un nuevo capítulo en el que incluso hay varios jugadores identificados.

Según la información divulgada por el presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, al menos seis jugadores de ese equipo estarían involucrados en temas de apuestas relacionadas con los últimos partidos disputados. Entre esos, los que jugaron contra Boyacá Chicó, Millonarios, Medellín y Santa Fe.

Uno de los partidos en duda es el que jugó Deportivo Pasto ante Millonarios en El Campín. (Foto Vizzor)

La revelación, que ha generado un gran revuelo, señala que los encuentros habrían sido manipulados para un resultado específico.

¿Los jugadores del Deportivo Pasto acordaron amañar el partido ante América?

De acuerdo con la información revelada, los jugadores habrían participado en un acuerdo para que el partido ante América de Cali, que se juega este miércoles 24 de septiembre a las 8:00 p. m., terminara 2-0 a favor del rival en el primer tiempo.

“Las sospechas vienen desde el partido ante Boyacá Chicó en la fecha 2. Se alargan con Medellín, Cali, etc.. Hoy ante América de Cali, el partido iba a ir 0-2 en favor de ellos en el primer tiempo, pero se les cayó la apuesta”, dijo el presidente del club.

Por el momento se desconoce el nombre de los jugadores señalados, pero esa información podría ser más clara durante el encuentro que se jugará por Liga BetPlay.