Deportivo Pasto sigue en su crisis deportiva que lo tiene en el último lugar en el Fútbol Colombiano y este miércoles tras la derrota ante América de Cali sucedió una llamativa situación en rueda de prensa, pues todos los jugadores acompañaron al entrenador y pusieron la cara para hablar sobre el polémico tema de las supuestas apuestas en la interna del club.

Horas atrás, el presidente salió a hablar en medios de comunicación para indicar que habían descubierto a jugadores implicados en apuestas deportivas que habían afectado al club, lo que llamó la atención de los futbolistas del plantel, quienes se respaldaron entre sí hasta que mostrarán las pruebas.

“Yo lo sospechaba desde el partido con Chicó, cuando comenzaron a evidenciarse situaciones de juego raras, diferentes, resultados, cosas que uno no entiende. Después, partido a partido, Medellín, Cali. Que me perdonen la expresión: a mí que me puteen por mis errores, pero que no me puteen, me traten mal y me vandalicen la sede por cosas que nosotros como dirigentes no tenemos nada que ver… Yo estallé”, dijo Óscar Casabón.

Jugadores del Pasto pusieron la cara y hablaron sobre las denuncias sobre apuestas deportivas

Facundo Boné salió a hablar en rueda de prensa sobre sus compañeros y pidió pruebas de las afirmaciones que dio el directivo, Óscar Casabón. Sus palabras generaron todo tipo de comentarios en redes sociales, algunos a favor, otros en contra.

“Estamos acá con todos los compañeros del plantel, porque hoy ocurrió algo de mal gusto. Se puso una situación en la cual se generalizó, sobre el tema de las apuestas. Quizás se marcaron a unos compañeros por apuestas, pero nosotros tenemos que salir a responder que si no vemos las pruebas de compañeros apostando, entonces vamos a estar con ellos a muerte“, dijo Boné.

“Queremos proponer es que si hay gente apostando, que muestren las pruebas y nosotros mismos nos vamos a encargar de sacarlos del vestuario, pero no ponerse a señalar a compañeros sin siquiera saber si es real o no. Así que vengan, aporten las pruebas necesarias para demostrar que hay gente apostando y nosotros nos encargaremos de sacarlos“, agregó.