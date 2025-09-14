Kelly Ibargüen, defensora del Deportivo Cali, está muy cerca de romper un récord histórico en el fútbol femenino colombiano.

El evento podría darse durante la final de la Liga Femenina de Colombia, que se jugará entre el Deportivo Cali y Santa Fe en el estadio El Campín, este domingo 14 de septiembre de 2025 a las 5:00 p. m.

Esta final no solo revivirá una de las rivalidades más intensas del fútbol femenino colombiano, sino que podría consagrar a una nueva reina: la defensora Kelly Ibargüen del Deportivo Cali.

Kelly Ibargüen del Deportivo Cali. (Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte)

El récord que rompería Kelly Ibargüen

Ibargüen, que ya ostenta cuatro títulos de liga, se encuentra a solo un paso de convertirse en la jugadora más laureada en la historia del certamen.

Sus victorias han sido con tres equipos distintos: América de Cali en 2019, Deportivo Cali en 2021 y 2024, y Santa Fe en 2023. De lograr la victoria en esta final, alcanzaría la impresionante cifra de cinco coronas.

En la rueda de prensa previa al partido, la defensora caleña no ocultó su entusiasmo.