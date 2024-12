El futbolista del Deportivo Pasto, Kevin Londoño, denunció amenazas contra èl y su familia por parte de hinchas de Independiente Santa Fe.

Publicidad

Publicidad

Londoño, quien jugó cedido en el Deportivo Pasto durante el segundo semestre de 2024, le solicitó al club Cardenal la rescisión de su contrato debido a la gravedad de las intimidaciones.

ver también Nacional le responde a Dimayor y busca habilitar a Jorman Campuzano y Marino Hinestroza

A través de las redes sociales el deportista aseguró que en las últimas semanas ha recibido varias llamadas en las que lo intimidan y le solicitan no regresar a Santa Fe. Indicó que los inescrupulosos le dijeron que están dispuestos a hacerle daño a él y su familia en caso de pisar la sede del club.

“El día de hoy tengo que usar mis redes para algo lamentablemente no tan bueno. Quiero hacer una denuncia pública debido a que hace unas semanas he venido recibiendo amenazas por medio de llamadas a través de números ocultos. Me manifiestan que si vuelvo a Santa Fe y piso la sede de Santa Fe me harán daño a mi y a mi familia“, expresó a través de las historias de Instagram.

Publicidad

Publicidad

Seguido de eso responsabilizó directamente a dos hinchas de Santa Fe. De acuerdo con Kevin Londoño, esas dos personas que vestían prendas alusivas al equipo Cardenal abordaron a su esposa en Bogotá y la amenazaron con arma blanca.

A través de redes sociales Kevin Londoño denunció las amenazas en su contra.

“Este tema ya pasó a otro nivel dado que mi esposa fue intimidada en la ciudad de Bogotá por dos personas que vestían prendas de Santa Fe. La abordaron con arma blanca y le dijeron que si yo volvía a Santa Fe me iban hacer daño a mí y a mi familia. Debo hacerlo por este medio ya que le manifesté al presidente lo sucedido y no he recibido respuesta alguna”, añadió.

Publicidad

Publicidad

Kevin Londoño no quiere regresar a Santa Fe por las amenazas que denunció

En el mismo mensaje el futbolista aseguró que el presidente de Santa Fe no ha tomado cartas en el asunto, pese a que él le informó la situación.

Además, indicó que la mejor opción es ponerle fin al contrato teniendo en cuenta que no hubo compra de sus derechos.

Ante la grave denuncia pública, Eduardo Méndez, presidente del club Cardenal, dio su punto de vista en el programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Méndez se refirió a las denuncias que hizo Kevin Londoño por amenazas en su contra.

De acuerdo con lo expresado por Méndez, la denuncia podría ser una estrategia del jugador para evitar regresar al club, del que no salió muy bien debido a su bajo rendimiento y los presuntos problemas con algunos compañeros.

“En un cruce de palabras manifestó que canceláramos el contrato, pero eso es imposible porque yo hago cumplir los contratos. De unos días para aquí ha dicho que le están amenazando a la esposa”, dijo.

Publicidad

Publicidad

ver también Daniel Cataño podría irse a un club peruano, así va la negociación con Millonarios

“Me dicen que ayer llamó a decir que escuchara unos audios que él me había dejado y no lo he hecho. Acolfutpro es testigo de esto. Yo creo que es una disculpa para terminar el contrato. Yo tengo audios donde él habla mal de sus compañeros de trabajo y todo”, añadió.