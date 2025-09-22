La árbitra del fútbol colombiano que no soportan tras la final de Liga Femenina: “Un desastre”

Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga Femenina 2025 luego de vencer a Santa Fe en la final, que comenzó en El Campín de Bogotá y finalizó en el estadio Palmaseca de Palmira. Luego del 1-1 en el marcador global, todo se tuvo que definir por penaltis, donde el club verdiblanco venció a ‘Las Leonas’. Lastimosamente, el arbitraje colombiano vuelve a estar en la órbita de las críticas por complejas decisiones y expulsiones.

La árbitra Mariana Quintero fue la encargada del partido de vuelta en Palmaseca, que finalizó 1-0 a favor de Deportivo Cali. Lejos de tener buenas calificaciones, las críticas por su arbitraje no se hicieron esperar. Se cree que algunas decisiones no estuvieron bien. Se cree que expulsó injustamente a una jugadora de Santa Fe, que finalizó con nueve futbolistas antes de los penaltis.

Los hinchas de Santa Fe cree que Mariana Silva fue expulsada injustamente. Al minuto 90+3, se tuvo que ir de la cancha por tarjeta roja. Muchos hinchas de Santa Fe preguntan por qué la árbitra Quintero tomó la polémica determinación.

Antes, al minuto 82, Mariana Quintero decidió que Luisa Valbuena también debía irse expulsada de la cancha. Al final, Santa Fe tuvo tinte de ser perjudicado, ya que en la tanda de penaltis la colegiada volvió a ser protagonista. Cabe recordar que esta era su tercera final de Liga Femenina y en las tres, Deportivo Cali ganó el título.

Mariana Quintero, árbitra de la final Cali vs. Santa Fe. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

A la árbitra Mariana Quintero no la quieren ni ver en el FPC

Se cree que también hubo error en la tanda de penaltis y le hizo repetir el cobro a Lizeth Aroca, además que no tomó acciones tras los gestos provocadores de la arquera de Deportivo Cali, Luisa Agudelo.

Al final, un gol de Lorena Cobos fue suficiente para empatar la serie y forzar los penaltis, donde Deportivo Cali tuvo mejor definición y pudo ser el nuevo campeón de la Liga Femenina. El equipo vallecaucano y Santa Fe irán a la Copa Libertadores como representantes de Colombia. El torneo se jugará en octubre en Argentina.

