Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Liga Colombiana

La árbitra del fútbol colombiano que no soportan tras la final de Liga Femenina: “Un desastre”

A la árbitra Mariana Quintero no le fue bien en la final de la Liga Femenina, tuvo baja calificación y las críticas no paran en las redes sociales.

Por William Perilla Gamboa

La árbitra Mariana Quintero habla con una jugadora de Santa Fe.
© VizzorImage / Gabriel Aponte / StaffLa árbitra Mariana Quintero habla con una jugadora de Santa Fe.

Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga Femenina 2025 luego de vencer a Santa Fe en la final, que comenzó en El Campín de Bogotá y finalizó en el estadio Palmaseca de Palmira. Luego del 1-1 en el marcador global, todo se tuvo que definir por penaltis, donde el club verdiblanco venció a ‘Las Leonas’. Lastimosamente, el arbitraje colombiano vuelve a estar en la órbita de las críticas por complejas decisiones y expulsiones.

La árbitra Mariana Quintero fue la encargada del partido de vuelta en Palmaseca, que finalizó 1-0 a favor de Deportivo Cali. Lejos de tener buenas calificaciones, las críticas por su arbitraje no se hicieron esperar. Se cree que algunas decisiones no estuvieron bien. Se cree que expulsó injustamente a una jugadora de Santa Fe, que finalizó con nueve futbolistas antes de los penaltis.

Los hinchas de Santa Fe cree que Mariana Silva fue expulsada injustamente. Al minuto 90+3, se tuvo que ir de la cancha por tarjeta roja. Muchos hinchas de Santa Fe preguntan por qué la árbitra Quintero tomó la polémica determinación.

Publicidad
Tweet placeholder

Antes, al minuto 82, Mariana Quintero decidió que Luisa Valbuena también debía irse expulsada de la cancha. Al final, Santa Fe tuvo tinte de ser perjudicado, ya que en la tanda de penaltis la colegiada volvió a ser protagonista. Cabe recordar que esta era su tercera final de Liga Femenina y en las tres, Deportivo Cali ganó el título.

Mariana Quintero, árbitra de la final Cali vs. Santa Fe. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Mariana Quintero, árbitra de la final Cali vs. Santa Fe. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Publicidad

A la árbitra Mariana Quintero no la quieren ni ver en el FPC

Se cree que también hubo error en la tanda de penaltis y le hizo repetir el cobro a Lizeth Aroca, además que no tomó acciones tras los gestos provocadores de la arquera de Deportivo Cali, Luisa Agudelo.

Al final, un gol de Lorena Cobos fue suficiente para empatar la serie y forzar los penaltis, donde Deportivo Cali tuvo mejor definición y pudo ser el nuevo campeón de la Liga Femenina. El equipo vallecaucano y Santa Fe irán a la Copa Libertadores como representantes de Colombia. El torneo se jugará en octubre en Argentina.

Publicidad
william perilla gamboa
William Perilla Gamboa
Lee también
“Qué malos son”: Concejal de Bogotá se fue contra Win Sports en plena transmisión
Fútbol Colombiano

“Qué malos son”: Concejal de Bogotá se fue contra Win Sports en plena transmisión

Mientras Santa Fe recibió 500 mil dólares por ser campeón de Liga, esto ganó el Cali Femenino
Fútbol Colombiano

Mientras Santa Fe recibió 500 mil dólares por ser campeón de Liga, esto ganó el Cali Femenino

Dueño de histórico equipo colombiano, lanzó duras palabras contra el fútbol femenino
Fútbol Colombiano

Dueño de histórico equipo colombiano, lanzó duras palabras contra el fútbol femenino

El jugador de Nacional que no soportan tras la agónica victoria ante Magdalena
Atlético Nacional

El jugador de Nacional que no soportan tras la agónica victoria ante Magdalena

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo