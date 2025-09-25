Independiente Santa Fe se quedó con el título en la Liga BetPlay 2025-I tras vencer a Independiente Medellín; sin embargo, el partido que le ganó a Millonarios fue determinante en ese camino por la décima estrella. Justamente en ese encuentro nació una polémica que aún pone en duda el campeonato del León.

Recientemente David González, exdirector técnico de Millonarios, revivió la controversia. En una entrevista con Caracol Radio, el estratega hizo una contundente confesión.

ver también Eduardo Méndez hizo una impactante confesión sobre Jorge Bava: “Quiere cobrar hasta la risa”

El estratega, que en la actualidad lidera al América de Cali, habló de ese último partido de Millonarios el semestre anterior. González mencionó una decisión que pudo cambiar por completo la historia.

Publicidad

Publicidad

Hugo Rodallega de Santa Fe y Jorge Arias de Millonarios. (Foto: Vizzor)

La contundente confesión de David González

El estratega paisa recordó lo ocurrido antes del segundo gol de Santa Fe ante Millonarios en ese partido.

Tal y como se mencionó durante y después del partido de cuadrangulares, el gol de Santa Fe pudo haber sido anulado por una presunta falta previa a Stiven Vega, de Millonarios.

Publicidad

Publicidad