Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Santa Fe

La confesión que pone en duda el título de Santa Fe: “Estoy convencido”

Con esta declaración se revive la polémica por un gol que pudo no ser válido en el partido en el que Santa Fe eliminó a Millonarios y pasó a la final de la Liga BetPlay.

Por Michell Figueroa

Santa Fe salió campeón en el primer semestre del 2025 luego de vencer al Independiente Medellín.
© VizzorImage / Paulina Betancur / ContSanta Fe salió campeón en el primer semestre del 2025 luego de vencer al Independiente Medellín.

Independiente Santa Fe se quedó con el título en la Liga BetPlay 2025-I tras vencer a Independiente Medellín; sin embargo, el partido que le ganó a Millonarios fue determinante en ese camino por la décima estrella. Justamente en ese encuentro nació una polémica que aún pone en duda el campeonato del León.

Recientemente David González, exdirector técnico de Millonarios, revivió la controversia. En una entrevista con Caracol Radio, el estratega hizo una contundente confesión.

Eduardo Méndez hizo una impactante confesión sobre Jorge Bava: “Quiere cobrar hasta la risa”

ver también

Eduardo Méndez hizo una impactante confesión sobre Jorge Bava: “Quiere cobrar hasta la risa”

El estratega, que en la actualidad lidera al América de Cali, habló de ese último partido de Millonarios el semestre anterior. González mencionó una decisión que pudo cambiar por completo la historia.

Publicidad
Hugo Rodallega disputa un balón con Jorge Arias.

Hugo Rodallega de Santa Fe y Jorge Arias de Millonarios. (Foto: Vizzor)

La contundente confesión de David González

El estratega paisa recordó lo ocurrido antes del segundo gol de Santa Fe ante Millonarios en ese partido.

Tal y como se mencionó durante y después del partido de cuadrangulares, el gol de Santa Fe pudo haber sido anulado por una presunta falta previa a Stiven Vega, de Millonarios.

Publicidad

Lo que hicimos en el primer semestre fue muy bueno, nos quedamos afuera en ese último partido con Santa FeSigo convencido que ese segundo gol de Santa Fe era falta sobre Stiven Vega”, dijo David González.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Sorpresivos cambios de programación de la Dimayor en el calendario de la Liga BetPlay
Fútbol Colombiano

Sorpresivos cambios de programación de la Dimayor en el calendario de la Liga BetPlay

Marlos Moreno hizo confesión de Millonarios, tras llegar a Atlético Nacional
Fútbol Colombiano

Marlos Moreno hizo confesión de Millonarios, tras llegar a Atlético Nacional

Moreno respondió si jugaría en otro equipo del FPC diferente a Nacional
Fútbol Colombiano

Moreno respondió si jugaría en otro equipo del FPC diferente a Nacional

Monumental burla de Santa Fe a Millonarios en el Día de Independencia
Fútbol Colombiano

Monumental burla de Santa Fe a Millonarios en el Día de Independencia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo