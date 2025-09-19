La Conmebol desautoriza a árbitro FIFA colombiano y toma medidas tras grave error en Libertadores

Gravísimo error del árbitro Andrés Rojas en el partido Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Al final del encuentro en el Maracaná se dio la polémica acción que muestra al colegiado FIFA en plena equivocación por dar una falta polémica. Decidió todo lo contrario y prácticamente intervino en los minutos finales del juego.

Lo que parecía ser un arbitraje normal, pasó a estar en deuda por el error que ahora todo el continente habla. Los mismos relatores argentinos de ESPN, Mariano Closs y Diego Latorre, dijeron que no era falta para Estudiantes de La Plata y tampoco expulsión para el volante ecuatoriano Gonzalo Plata. Andrés Rojas no tuvo en cuenta los reclamos del futbolista y dejó con 10 al local.

Sobre el minuto 82 se presentó la polémica acción en Río. Estudiantes de La Plata trataba de rechazar una pelota picando al borde del área, cuando el central argentino no midió bien y Gonzalo Plata le ganó la posesión de la pelota. En las imágenes se ve cómo el futbolista de Flamengo recibe el golpe y lo manda al suelo. La Conmebol no tuvo de otra que intervenir para corregir la mala decisión.

Para sorpresa de todo el continente, Andrés Rojas dio falta, pero en contra de Flamengo y lo peor, le mostró la tarjeta amarilla al jugador que no era y que ya había sido amonestado. La situación que se ve en la repetición es al contrario, debió ser amarilla para el futbolista de Estudiantes y cobro para los brasileños. Flamengo se quejó muy fuerte ante la Conmebol y exigió que su jugador no fuera expulsado por doble amonestación.

La Conmebol tuvo que corregir el error del árbitro Andrés Rojas

Cabe recordar que el VAR no puede intervenir cuando es expulsión por doble amarilla. Roja directa o penalti, hubiera alertado al juez central para ir a las pantallas y corregir. Se consumó un error monumental del árbitro colombiano y condenó a Flamengo en los minutos finales. Nicolás Gallo en el videoarbitraje no pudo hacer nada, pues tampoco fue falla por falta de vista o infracción dentro del área.

Andrés Rojas con el jugador Samuel Lino. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Tras la falla, la Conmebol se pronunció en un comunicado de prensa y avisó que le quitó la roja a Gonzalo Plata, debido a que fue un error arbitral. Es decir, que el volante ecuatoriano queda con una sola amarilla registrada y habilitado para el próximo partido.

Y es que Flamengo denunció duramente el error de Andrés Rojas y anunció que iba a apelar la decisión. El técnico Filipe Luís también habló mucho del arbitraje en la rueda de prensa.

“La CONMEBOL, a través de un oficio enviado en la primera tarde de este viernes (19), retiró el castigo aplicado al delantero Gonzalo Plata por la segunda tarjeta amarilla, y consecuente expulsión, recibida en el partido ante Estudiantes, realizado el jueves pasado (18), por la CONMEBOL Libertadores”, dice un comunicado publicado en la web de Flamengo.

De esta manera, las actividades de Andrés Rojas con FIFA y Conmebol quedan muy condicionadas y en riesgo. Podría quedar fuera de los árbitros para el próximo Mundial Sub 20 y seguramente no irá más en torneos como Copa Libertadores y Sudamericana. Si era tenido en cuenta para el Mundial 2026, estaría fuera.

