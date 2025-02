La curiosa decisión que Win Sports tomó con Falcao García que no cayó bien en redes sociales

“Objetivamente, la figura del partido no fue Falcao, pero es una votación que hacen los hinchas y me imagino que los hinchas de Millos (Millonarios) votaron por el que mejor jugo en Millos, ahora los hinchas de Medellín tenían que aparecer para que un jugador de su equipo fuera elegido”, dijo Pablo Ramírez, enfocándose en el ejercicio de la votación.

“Los pseudo periodistas del canal de tres letras pretenden convertir a un icono del fútbol colombiano en el Messi nativo donde le regalan todo, soy seguidor azul, pero esta película deberían ya quitarla, no engañen a nadie, incluso Falcao no debería aceptar esta parodia”, dijo en la red social X.

Se leen muchos comentarios en contra de la decisión del canal, de los periodistas encargados de elegir la figura y la votación del público. Por ejemplo, el usuario Santiago Orozco, quien dice ser hincha de Millonarios, comenta que ‘El Tigre’ no debería aceptar esa “parodia”.

Cabe recordar que para elegir la figura del partido, Win Sports abre una votación para que los hinchas escojan a su favorito. Al final, Radamel Falcao García arrasó y se quedó con el trofeo ‘Estrellas Águila’, que lo cataloga como el mejor de Millonarios vs. Independiente Medellín.

Además, Radamel Falcao García fue elegido la figura del compromiso, más allá del 1-0 en contra ante el Independiente Medellín. Esta fue la decisión que tomó Win Sports al finalizar el partido, que no cayó para nada bien en las redes sociales. La elección del ‘Tigre’ hizo reaccionar a hinchas de otros clubes, que hubieran preferido ver a otro jugador como el mejor de la cancha.

Millonarios tuvo una mala noche en Bogotá y se vio sorprendido en el estadio El Campín. El equipo azul, cuando más soñaba con el triunfo, sufrió una dolorosa derrota ante el Deportivo Independiente Medellín. Un 1-0 fue más que suficiente para que la hinchada se tuviera que regresar a casa con un sabor amargo. El resultado, además de la tristeza, abre el mar de preocupación y la molestia no es para menos en las filas azules.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.