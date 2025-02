Fue un auténtico partidazo con mil y una emociones que hicieron reaccionar a Carlos Antonio Vélez con una grave denuncia pública. Atlético Nacional empató con Independiente Santa Fe, y cuando los elogios no paraban de llegar por el gran encuentro que jugaron, apareció una fuerte acusación.

¡A los hechos! Lejos de hacer un planteamiento para esperar al actual campeón de la Liga Colombiana, Santa Fe salió a proponer y estuvo cerca, muy cerca de ganarle a Nacional. ¿Y si esto mismo hubiera pasado en los cuadrangulares pasados el equipo paisa salía campeón?

Por ahí vino la denuncia de Carlos Antonio Vélez. Independiente Santa Fe y Atlético Nacional terminaron empatando 2-2 en un partido que tuvo seis ocasiones claras de gol, 28 tiros totales, siete disparos a puerta y una fuerte acusación pública por parte del periodista de los canales Win Sports y RCN.

“A mí me dio mucha alegría ver un partido de esos que hace afición: Nacional – Santa Fe. Y digo que hace afición porque es el partido lleno de errores, ida y vuelta, atacan aquí atacan allá, por ratos ‘recochudos’ que le gusta a la galera, como dicen los brasileños, pero…”, empezó diciendo Vélez antes de recordar la última fecha de los cuadrangulares pasados en la que el equipo ‘Verdolaga’ terminó clasificando a la final gracias a la victoria contra los ‘Cardenales’ por 0-3 en el estadio El Campín.

Vélez y una denuncia pública tras el empate entre Santa Fe y Nacional: “No está Millonarios al que quería perjudicar”

Emanuel Olivera y Kevin Viveros. (Foto: Getty Images)

“Más me gustó que Santa Fe jugó sin concesiones, no las que dio en los cuadrangulares. Claro, de por medio no está Millonarios al que quería perjudicar. Claro que Millonarios terminó perjudicándose solito. ¿No? Pero… Nunca creí que, entre Santa Fe y Nacional así este muy mal uno y muy bien el otro hay más o menos ocho goles de diferencia que fueron las goleadas que se presentaron en los dos partidos de los cuadrangulares y que terminaron de carambola perjudicando a Millonarios, pues como Santa Fe no tenía nada que ganar, pues entonces que tampoco gané este otro que es mi rival. Entonces, se hizo una presentación irresponsable, dolorosa desde el punto de vista deportivo y ético. Entonces, por eso me alegró ver un partido sin concesiones, con errores, defectos, uno mejor que el otro. Lo que quiera, pero compitiendo, no bajando los brazos y haciéndose el loco y el orejón. Fue un partido responsable para ver”, sostuvo Carlos Antonio Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

¿Cuándo juegan Nacional y Santa Fe contra Millonarios en la Liga Colombiana I-2025?

El primero en enfrentar a Millonarios es Independiente Santa Fe por la fecha 10 de la Liga Colombiana I-2025. Este partido se jugaría el fin de semana del 22 y 23 de marzo. Por su parte, Atlético Nacional juega contra ‘Millos’ en la fecha 13 y este encuentro sería el sábado 12 o domingo 13 de abril.