La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) enfrenta un panorama incierto respecto a su liderazgo. Todavía no se resuelve el tema de la presidencia tras la renuncia de Fernando Jaramillo.

Aunque no ha salido del cargo por temas protocolarios y se supone que eso ocurrirá pronto, recientemente revelaron que los planes de Jaramillo serían otros.

Según lo revelado por el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa “Palabras Mayores” de Antena 2, aunque el actual presidente, Fernando Jaramillo, había anunciado su renuncia efectiva para el próximo 28 de febrero, nuevos desarrollos sugieren que podría permanecer en el cargo más allá de esa fecha.

Vélez informó que Jaramillo estaría considerando quedarse hasta el 11 de marzo, en caso de que no se logre definir un sucesor antes de la fecha inicialmente pactada.

De acuerdo con las declaraciones del periodista, Jaramillo habría expresado su disposición a continuar en el cargo si no se concreta la elección de un nuevo presidente.

“Jaramillo aspira a quedarse. Quiere no cumplir con su palabra hasta el 28 de febrero y se iría el 11 de marzo. Si no hay candidato, él no tenía ningún problema en continuar como presidente“, afirmó Vélez.