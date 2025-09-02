Javier Fernández Franco, más conocido como ‘El Cantante del Gol’, es uno de los narradores más reconocidos del país, siendo muy reconocido por los goles que le ha gritado a la Selección Colombia, pero que también dividió opiniones en su paso por Win Sports, debido a las constantes imprecisiones en algunos partidos con los nombres de los futbolistas.

Cuando llegó a en su momento a Win, se empezó a especular en que su presencia no había gustado a Eduardo Luis López, quien era en ese momento el narrador principal del canal para los juegos del fútbol colombiano, pero ‘El Cantante’ tomó ese lugar, por lo que en las redes sociales y varios medios, se aseguró que entre los dos periodistas no había una buena relación.

Eduardo ha asegurado en varias ocasiones que Javier no es su amigo, aunque lo respetaba y solamente eran compañeros. Al darse la inesperada salida de Franco de Win, ‘El Toxi’ nuevamente retomó el lugar como el narrador principal del canal, aunque en RCN, todavía ‘El Cantante’ se mantiene como el que canta los goles de la Selección Colombia.

Las palabras de Javier contra Eduardo Luis

Pues en una entrevista para la emisora ‘Los 40 Principales’, Javier le envió una dura indirecta a Eduardo Luis, cuestionando una de las frases que utiliza ‘El Toxi’ en sus narraciones, asegurando que es de otro narrador, pero López la usa sin dar crédito, por lo que afirmó que no es honesto.

“Jorge Eliécer Campuzano es el creador de una frase que ahora usan y es ‘apunten fuego’, desde 1977. Jorge Eliecer un día casi llorando, un día me llamó a decirme ‘qué tal este’, porque no son capaces de dar crédito. Uno tiene que decir las cosas como son, en eso uno tiene que ser honesto”, dijo Javier Fernández.

