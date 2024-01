Falcao García es uno de los jugadores más importantes en la historia de Colombia, incluso para muchos es el número uno. Es uno de los más queridos y que menos hate recibe en redes sociales por parte de los futboleros de nuestro país. Los homenajes han sido muchos y esta vez surgió uno nuevo con una estatua que se le realizó en Santa Marta, pero que, aún sin terminarse, ya recibió todo tipo de comentarios.

Antonio Irisma, creador de la escultura, comenzó a construirla en 2018 y casi seis años después decidió en terminarla. Uno de sus sueños es que el homenaje sea recibido por el mismo jugador, pues siente que se convertirá en un atractivo turístico para la ciudad. Aunque es un trabajo arduo y complejo, las personas lo han criticado fuertemente, asegurando que se parece más a Eduardo Luis, que al ‘Tigre’.

La estatua que le hicieron a Falcao García, pero que se parece a Eduardo Luis

El homenaje a Falcao García por parte de Antonio Arisma terminó siendo financiada por el mismo autor, lo que cobra algo de más valor, sin embargo, las redes sociales no lo han perdonado y, de forma jocosa, se han burlado de la obra. Así como ha recibido críticas, también halagos y uno de ellos fue del mismo Falcao.

“Es una persona excepcional. Me emocioné mucho al escucharlo y principalmente cuando me felicitó por mi talento y esfuerzos depositados en este trabajo en su honor. Todo eso me motivó a finalizarlo”, dijo el artista samario.

El otro personaje público que se pronunció fue Eduardo Luis, relator y presentador de Win Sports, “Gracias Santa Marta…me siento muy honrado con este homenaje jajajajajaj…”, escribió luego de que lo citarán mencionando que era una estatua en homenaje a él. Además, agregó: “de todas maneras que le hagan una al Tigre Falcao”.

Club brasilero rechazó a Falcao García

De acuerdo al reportero brasileño Diogo Rossi, el club que rechazó a Radamel Falcao fue Grêmio. El jugador colombiano fue ofrecido como opción para la delantera, pero ellos lo descartaron, al igual que a Balotelli.

Las opciones para Grêmio son pocas si están buscando a un delantero con experiencia. Tuvieron al uruguayo Luis Suárez, pero desde que se fue a la MLS con Messi, las cosas podrían complicarse para el club brasileño.

De llegar a Brasil, no hay garantía de que Falcao sea un éxito. Su carrera está en su etapa final. Sin embargo, si puede mantenerse sano y en forma, tiene el talento para marcar una diferencia en cualquier club de ese país.