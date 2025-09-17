Es tendencia:
La FIFA sancionó al Deportivo Pereira, otro golpe en medio del mal momento

La situación administrativa y financiera del Deportivo Pereira parece complicarse cada día más. Este problema podría desencadenar en una crisis deportiva.

Por Michell Figueroa

El Deportivo Pereira atraviesa un complejo panorama administrativo que lo tiene en aprietos ante la FIFA. (Foto: VizzorImage / Pablo Bohórquez)
© VizzorImage / Pablo Bohorquez / ContribuidorEl Deportivo Pereira atraviesa un complejo panorama administrativo que lo tiene en aprietos ante la FIFA. (Foto: VizzorImage / Pablo Bohórquez)

El Deportivo Pereira enfrenta un momento administrativo y financiero complicado. Recientemente la FIFA confirmó una grave sanción contra el equipo Matecaña, que podría desencadenar en una crisis deportiva.

El incumplimiento de algunos compromisos, por parte del club, desencadenaron en la intervención de la máxima autoridad del fútbol.

De acuerdo con lo que se conoció en las últimas horas, la FIFA anunció la dura sanción contra el Deportivo Pereira. Se trata de la prohibición de inscribir nuevos jugadores durante los próximos tres periodos de transferencias.

La medida se debe al incumplimiento en el pago del salario del delantero Gonzalo Lencina. El argentino jugó en el club Matecaña el primer semestre del 2024 y ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del equipo, acudió a la FIFA para exigir que se salde la deuda.

Jugadores del Deportivo Pereira. (Foto: VizzorImage / Pablo Bohórquez)

Jugadores del Deportivo Pereira. (Foto: VizzorImage / Pablo Bohórquez)

Deportivo Pereira no jugaría el próximo partido de la Liga BetPlay

La situación del equipo Matecaña se agrava con denuncias adicionales por deudas pendientes con la plantilla actual, lo que resalta una crisis financiera que empezaría a afectar, también, el tema deportivo.

De acuerdo con información que reveló el medio Antena 2, es probable que ante las complicaciones financieras el equipo decida no presentarse al próximo partido de la Liga BetPlay.

El siguiente partido del Deportivo Pereira será el domingo 21 de septiembre ante Boyacá Chicó.

michell figueroa
