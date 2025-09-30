Es tendencia:
“La figura del partido”: Real Cartagena y el contundente señalamiento al árbitro Alejandro Moncada

La controversia escaló en redes sociales, donde el Real Cartagena señaló directamente a un árbitro de favorecer a su rival.

Por Michell Figueroa

Árbitro es señalado de favorecer a Jaguares en el juego ante Real Cartagena.
© Captura de pantallaÁrbitro es señalado de favorecer a Jaguares en el juego ante Real Cartagena.

Nuevamente hay un escándalo relacionado con irregularidades arbitrales en el fútbol profesional colombiano. El Real Cartagena hizo un fuerte señalamiento a través de redes sociales contra el árbitro Alejandro Moncada.

Luego del partido por la fecha 12 del Torneo BetPlay, que enfrentó al equipo de Cartagena contra Jaguares de Montería, una publicación en redes sociales generó controversia.

Lo que causó mayor impacto, es que la publicación no vino de un aficionado o algún jugador, sino del Real Cartagena directamente.

Real Cartagena señaló al árbitro de favorecer a Jaguares

A través de su cuenta de X, el equipo cartagenero hizo una publicación al finalizar el partido en la que hizo un señalamiento directo al juez del encuentro, Alejandro Moncada.

En la polémica publicación, el Real Cartagena aseguró que Moncada fue la “figura del partido” por las aparentes decisiones que habrían favorecido al equipo rival durante el encuentro.

“Finaliza el partido en Montería Felicitamos al árbitro, Alejandro Moncada, por ser la figura del partido. Muy difícil jugar contra 12… Jaguares 2-1 REAL CARTAGENA”, dice la publicación del equipo.

Los usuarios de redes sociales rápidamente reaccionaron. En especial, mencionaron el penal que el árbitro concedió a Jaguares y que es centro de la polémica.

“No vi el partido, no tengo ni idea del torneo de la B, no conozco al arbitro, no soy hincha de ninguno de esos equipos, pero vi la jugada que el arbitro dio como penal y que robo tan descarado”, escribió un usuario de X.

michell figueroa
Michell Figueroa
