El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) vuelve a estar en el centro de la atención tras una reciente decisión del Comité Disciplinario de la Dimayor, que impuso una sanción económica significativa a un equipo.

El comportamiento de un jugador del equipo del FPC, que ha sido cuestionado, llevó a que su equipo pagara los platos rotos.

Se trata del club Águilas Doradas, que deberá pagar una multa de más de siete millones de pesos debido a una infracción cometida por uno de sus jugadores en un partido reciente.

Este hecho se suma a una serie de dificultades que el equipo ha enfrentado en la presente temporada de la Liga BetPlay.

De acuerdo con la información revelada por el Comité Disciplinario, se determinó que el club incurrió en una falta estipulada en el literal f) del artículo 78 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

RIONEGRO – COLOMBIA, 07-02-2025: Diego Hernandez de Águilas disputa el balón con Alexis Zapata de Santa Fe durante partido por la fecha 5 entre Águilas Doradas y Independiente Santa Fe como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025 jugado en el estadio Alberto Grisales de la ciudad de Rionegro.