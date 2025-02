La labor del VAR en un acto racista en el FPC: Exárbitro, Harold Perilla, cuenta lo que se debe hacer

“En ese momento tenía que intervenir el juego, no dejar que se reanudara. Debe ser un tema que sea evidente y pienso que el VAR no se quiso meter en el tema, de pronto por miedo o por desconocimiento… Pero si usted está en el VAR y escucha todo, se debió revisar”, puntualizó Perilla tras el “no escuché” de Diego Ulloa a Rubilio Castillo y la posible roja directa al jugador del Caldas.

“Si se ve que le dice la palabra racista, el VAR lo debe llamar por protocolo porque es roja directa, pero si no está el ángulo de la imagen, es imposible. Va la presunción de inocencia también y puede existir una sanción de oficio”, agregó Harold Perilla.

“El protocolo VAR indica que usted lo puede expulsar. El VAR llama por penal o no penal, gol o no gol y la otra cuando usted confunde la identidad del jugador. El otro llamado es la posible roja directa. Esta causal (Rubilio) es de roja directa y se tuvo que revisar”, dijo Harold Perilla en Bolavip.

En charla con Bolavip, el exárbitro no dejó dudas y comentó que el tema del racismo da para tarjeta roja por reglamento y el juez central debe verificar la acción en el VAR. Asimismo, resaltó que el árbitro debe estar concentrado para poder discernir ese tipo de situaciones en el FPC, más allá de una falta, un offside o el cruce de palabras.

"Óscar Julián e Imer Machado me acosaban y eran de tocarte los testículos", Harold Perilla

Más detalles: Denuncian acto de racismo de jugador de Once Caldas contra un volante hondureño del Pereira

Al minuto 18 del clásico cafetero, Rubilio Castillo colocó el 1-0 del partido, siendo un buen resultado, hasta ese momento, para un necesitado Deportivo Pereira, dirigido por el DT Luis Fernando Suárez. Luego, Michael Barrios, al 40′, empató el compromiso. Antes de la anotación del equipo local (Once Caldas), se observó el acto de racismo que los futboleros en las redes sociales rechazaron.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.