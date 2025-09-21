El Fútbol Colombiano sigue dando de qué hablar por diferentes temas sobre el sistema del campeonato. Las constantes críticas por parte de los hinchas vienen por diferentes aspectos. Uno de ellos es el calendario que manejan los equipos que juegan torneo local e internacional.

Los descansos para los equipos en algunos casos no es el adecuado y termina afectando el rendimiento de los equipos con plantillas cortas, el más reciente caso, el Once Caldas. Pero así también han sufrido equipos como América de Cali, Millonarios, Nacional, Santa Fe, Junior, etc.

La llamativa propuesta de Tulio Gómez para el Fútbol Colombiano

Según lo dio a conocer el periodista Alexis Rodríguez, Tulio Gómez, el máximo accionista de América de Cali, le propuso a la Dimayor posponer los partidos que no cuenten con las 72 horas de descanso.

“Establecer en los estatutos o reglamento de la Dimayor la clara OBLIGACIÓN de posponer los partidos de los equipos que estén participando en torneos internacionales (garantizar 72 horas). América no aplazó el partido ante el Once porque en el pasado no recibió solidaridad de parte de otros equipos”, comunicó Rodríguez.

América de Cali se vio afectado cuando estaba disputando la Copa Sudamericana y ahora también fue juez cuando Once Caldas pidió aplazamiento de su partido al decir que no. Por ahora la Dimayor no ha dado respuesta sobre este y varios temas que podrían cambiar para el otro año.

