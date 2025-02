La lluvia de memes castiga a Santa Fe tras firmar el fracaso en Copa Libertadores

The League + 🏆🌎

Me encanta la eliminación de Santa Fe…y tanto que se burlaban por la libertadores de Millos en 2024, por la derrota con Palestino 😅

Con el 2-1 en la tanda de penaltis, Deportes Iquique clasifica a la fase 3 de la fase previa y además garantiza un lugar en la Copa Sudamericana 2025, en dado caso que no alcance los grupos en la Libertadores. Por otra parte, Santa Fe ingresa a un camino muy delicado, donde primero se deberá levantar cabeza, sacudirse de la crisis de resultados y recuperar el equipo mentalmente.

En la serie contra Deportes Iquique de Chile, Santa Fe llegaba como gran favorito para pasar a la fase 3 y además clasificar a la Copa Sudamericana. El plan era redondo, pero nada de eso sucedió debido al pésimo rendimiento del ‘León’ en los penaltis, que fue donde se definió el cupo de la fase previa. Un gol agónico de Christian Mafla empató la serie, pero el envión anímico no alcanzó.

Santa Fe finaliza su presencia en la Conmebol en 2025 y se firma otro gran fracaso del ‘León’ y del fútbol colombiano. Nuevamente, el equipo rojo se queda cerca de los objetivos y de la buena campaña de 2024 no queda nada. El cupo a la fase previa de la Copa Libertadores ya se perdió. Si el ‘León’ pasaba de ronda, al menos confirmaba su presencia en la Copa Sudamericana. Todo salió mal.

