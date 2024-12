La localía para la vuelta de la final de la Liga Colombiana entre Nacional y Tolima

Por su parte, el equipo de Ibagué dio el golpe en el cuadrangular B y clasificó a la final de la Liga Colombiana II-2024 luego de derrotar al Once Caldas. El club tolimense ve una gran posibilidad de ser campeón por cuarta vez en su historia, demostrando que es uno de los clubes más competitivos del fútbol colombiano en los últimos años.

