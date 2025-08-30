Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga protagonizaron uno de los partidos más llamativos de la jornada 9 de la Liga Colombiana, compromiso que se llevó a cabo en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia, esto debido a que el cuadro ‘matecaña’ no podrá utilizar el Hernán Ramírez Villegas porque estará siendo utilizado por la alcaldía.

Dicho partido tuvo un trámite muy emotivo desde el pitazo inicial, con los dos equipos buscando quedarse con la victoria, teniendo el control del partido por momentos el local y en otros el Bucaramanga, lo que hacía un juego llamativo, emocionante, pero sin que la pelota pudiera ingresar a la red, siendo los palos una de las principales razones.

Sin duda, la jugada que más llamó la atención se dio al minuto 41, cuando Bucaramanga atacó, recuperó la pelota, se acercó con un remate que tajó el portero Salvador Ichazo, pero después pasó lo increíble, ya que tras el rebote, tres futbolistas del ‘Leopardo’ remataron a la portería y todos pegaron en el palo.

La sorpresiva acción dejó sorprendidos a todos en Bucaramanga, tanto a hinchas, jugadores y al propio entrenador Leonel Álvarez, que se acercó al periodista de la transmisión del juego a preguntarle si en algún momento en su vida había visto que en una misma jugada la pelota se estrellara en tres ocasiones en los palos.

Leonel Álvarez, director técnico del Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay DIMAYOR I. Foto: VizzorImage / Jaime Moreno.

La reacción de los futbolistas del Pereira

La insólita acción también sorprendió a algunos futbolistas del Deportivo Pereira, los cuales no podían crees la manera en la que se habían salvado de que les anotara. Por su parte, el portero Ichazo quiso enfriar el partido tras la jugada, es por esto que se tiró al césped y pidió la atención de los médicos, pero minutos después se recuperó.

