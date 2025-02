La polémica tarjeta roja que perjudicó al Bucaramanga ante Atlético Nacional en la Superliga

La jugada es polémica, principalmente porque todo se basa en la interpretación del juez central. Para unos, había otro jugador del Bucaramanga que pudo sostener el penúltimo hombre, para otros, fue juego brusco o fuerza excesiva, además de la condición de último jugador. El VAR no dudó el llamar al juez central y allí se interpretó todo lo que pasó. Juzguen ustedes la decisión de Ortega.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.