La publicación de Jorman Campuzano tras superar a Millonarios y marcar un gol: “Familia”

Atlético Nacional logró una importante victoria en el superclásico del fútbol colombiano contra Millonarios en el Atanasio Girardot y se acerca a la clasificación en los cuadrangulares. El equipo verde se sacude de la mala racha que tenía con uno de sus eternos rivales en Medellín y así entra en la recta final del ‘Todos contra Todos’, con Diego Arias como encargado y un grupo de jugadores que está mentalizado en el título.

El técnico encargado se presentó sin muchas variantes en el funcionamiento y esquema táctico, con la única novedad de que el argentino Juan Bauzá fue titular junto a Jorman Campuzano por la zona media. El internacional tuvo vocación de ataque, dejando al exBoca como un ‘cinco’ alargando la defensa y haciendo el primer pase. El movimiento, incluso, le permitió al oriundo de Tamalameque lucirse más.

Por si fuera poco, su buen trabajo tuvo el toque final del penalti para el segundo gol. Cuando Edwin Cardona definía con Alfredo Morelos quién iba a patear, se definió que Jorman Campuzano iba a ser el encargado. Ante Diego Novoa, el volante no tuvo problema y ejecutó sin mayor riesgo, mandando al portero a la derecha y el balón yéndose por el palo izquierdo. Figura y primera anotación con Atlético Nacional.

Jorman Campuzano arrasó en las votaciones, dejando atrás a William Tesillo y Alfredo Morelos. En sus palabras a Win Sports, habló de ‘El Búfalo’ y Edwin Cardona, dos referentes de Nacional que incluso se les vio discutiendo cuando terminó el primer tiempo. No solo eso, sino que apenas pudo, fue a las redes sociales y realizó varias publicaciones.

La publicación de Jorman Campuzano tras superar a Nacional

Y es que la palabra “familia” toma fuerza en las publicaciones de Jorman Campuzano. En sus historias de Instagram sorprendió exponiendo la reacción de su suegra, apenas veía el penalti en la televisión.

Luego, subió una fotografía donde aparecen sus compañeros de Nacional entrando al camerino tras el final del juego. En la imagen se ve a Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Juan Arias, William Tesillo, Marlos Moreno y Marino Hinestroza.

En su tercera historia, se ve el abrazo y el apoyo para Kilian Toscano, un volante canterano de Nacional que estaba totalmente borrado por Javier Gandolfi y que Diego Arias convocó nuevamente y le dio minutos en el segundo tiempo. “TQM mi Kiki”, dice Jorman, con emojis de corazón y balón de fútbol.