Millonarios y el Fútbol Colombiano siguen dando de qué hablar tras el partido de la fecha 3 de los cuadrangulares. Si bien, ya se acabaron y el finalista del grupo A fue Atlético Nacional, siguen surgiendo temas en redes sociales sobre este compromiso. Se conoció la razón por la que el cuadro ‘embajador’ no fue sancionado por racismo en el clásico contra el ‘verdolaga’.

En este partido se presentó un hecho que causó polémica en el país, pues Marino Hinestroza denunció actos de racismo por parte de la hinchada de Millonarios. Según el jugador de Atlético Nacional, los asistentes a la tribuna de oriental le hicieron gestos racistas, además, de gritarle insultos.

La razón por la que Millonarios no fue sancionado por racismo

La Dimayor, previo a la final de la Liga Colombiana, sancionó al jugador de Atlético Nacional justamente por situaciones de ese partido en el que celebró su gol limpiándose la cara con un banderín de Millonarios. El extremo deberá pagar dos fechas y una multa de 2.6 millones. Además, Jorman Campuzano deberá pagar cuatro jornadas por una publicación realizada en Instagram haciendo referencia a las decisiones arbitrales en los partidos contra el ‘embajador’.

Sin embargo, Millonarios pasó desapercibido, ¿la razón? No hubo pruebas que sustentaran lo que dijo el jugador. Según el periodista de El Tiempo, Gabriel Meluk, indagó con la Dimayor y la respuesta fue contundente.

“Pregunté expresamente en Dimayor por denuncias de Hinestroza de racismo de hinchas de Millonarios. Respuesta que me dieron fue: “Se hizo toda la investigación. No hay reportes de eso en ninguno de los informes. No hay imágenes que muestren eso. ¿Cómo se sanciona sin evidencia?”, escribió en su cuenta de ‘X’.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los hinchas del Fútbol Colombiano. Por un lado, los aficionados de Atlético Nacional, mostraron su desacuerdo con la Dimayor por su decisión, mientras que los de Millonarios apoyaron la causa de que sin pruebas no se podía tomar una decisión en contra.

