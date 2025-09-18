La reacción de la prensa de Argentina y Brasil al impresentable error de árbitro colombiano en Libertadores

Impresentable error del árbitro colombiano Andrés Rojas en partido Flamengo vs. Estudiantes de La Plata, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Al final del encuentro en el Maracaná se dio la polémica acción que refleja cómo se equivoca el colegiado al dar una falta que no existía. Pasó todo lo contrario y prácticamente intervino y alteró los ánimos en los minutos finales del compromiso. La prensa de Sudamérica reaccionó.

Lo que parecía ser un arbitraje normal y Andrés Rojas pasaba la prueba, todo se le fue al piso en el final y su actuación quedó en deuda por el garrafal error del que ahora todo el continente habla. Los mismos relatores argentinos de ESPN, Mariano Closs y Diego Latorre, dijeron que no era falta para Estudiantes de La Plata y tampoco expulsión para el volante ecuatoriano Gonzalo Plata. El juez central colombiano no tuvo en cuenta los reclamos del futbolista y dejó con 10 al local.

Sobre el minuto 82 se presentó la polémica acción en Río de Janeiro. Estudiantes de La Plata trató de rechazar una pelota picando al borde del área, cuando el defensa central argentino no midió bien y Gonzalo Plata le ganó la posesión de la pelota. En las imágenes se ve cómo el futbolista de Flamengo recibe el golpe y lo manda al suelo.

Para sorpresa de todo Sudamérica, Andrés Rojas dio falta, pero en contra de Flamengo y lo peor, le mostró la tarjeta amarilla al jugador que no era y que ya había sido amonestado. La situación que se ve en la repetición es al contrario, debió ser amarilla para el futbolista de Estudiantes y cobro para los brasileños.

La reacción de la prensa de Brasil y Argentina por el error de Andrés Rojas

El Diario Olé de Argentina resaltó el sacrificio de Estudiantes de La Plata y la forma en la que pudo recortar la diferencia cuando en el primer tiempo el local fue bastante superior y ya ganaba 2-0 apenas comenzando el juego.

En medio de la reseña, Olé tocó el tema del arbitraje y la jugada mencionada de Andrés Rojas: “El quiebre fue la expulsión de Gonzalo Plata, que vio la roja injustamente por una plancha que no fue sobre Rodríguez (el del Pincha le pega al del Fla). Ahí está la virtud del entrenador, que no dudó y metió a Alario y Pérez, dos delanteros puros, mientras que Filipe Luís plantó línea de cinco para aguantar los últimos diez minutos”. El medio argentino también explicó los movimientos de los técnicos tras el error del colombiano.

Por otra parte, Globo Esporte se refiere a toda la polémica arbitral y recoge las palabras del técnico y de algunos jugadores que se quejan duramente por el arbitraje que dañó el marcador que cómodamente Flamengo estaba obteniendo.

“La afición del Flamengo insultó duramente al árbitro tras el pitido final. Los jugadores están especialmente molestos por la expulsión de Plata”, dijo Globo entre sus últimos comentarios del minuto a minuto del partido.

Tras el error de Rojas y con millones de hinchas de Flamengo en contra, más la bulla en todo el entorno del fútbol brasileño y sudamericano, se esperan duras medidas por parte de la Conmebol para Andrés, quien es un juez central de los mejores calificados en el fútbol colombiano.