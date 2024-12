La respuesta de Dimayor a la petición de Atlético Nacional sobre el arbitraje y el VAR

Deportivo Pasto vs. Millonarios FC

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Deportes Tolima vs. Once Caldas DAF

América de Cali vs. Junior FC

“Teniendo en cuenta la situación de competencia actual del Grupo A de los Cuadrangulares, solicitamos a la Comisión Arbitral que los árbitros que sean designados para dirigir los encuentros entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional y Deportivo Pasto vs. Millonarios FC, que van a ser diputados en la última fecha de los Cuadrangulares, sean seleccionados con base en criterios rigurosos de idoneidad profesional, imparcialidad y experiencia”, dice Nacional en el comunicado.

Como respuesta, la Dimayor no demoró en responder y publicó las designaciones arbitrales para la sexta fecha de cuadrangulares semifinales. Atlético Nacional había pedido garantías y más rigurosidad en la elección de los árbitros para esta jornada decisiva en un extenso comunicado de prensa. El club verdolaga argumentó que se vio forzado, debido a las complejas decisiones desde el VAR que han interferido en los últimos juegos.

Mientras Atlético Nacional adelanta la logística y el viaje a Bogotá, también publicó un comunicado de prensa en sus redes sociales que básicamente va contra el arbitraje y las decisiones que recientemente se tomaron y que tuvieron interferencia en el marcador final. No se quedó callado y exige garantías a la Comisión Arbitral y Dimayor.

Por otro lado, en el grupo B, Once Caldas, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se jugarán el paso a la final. El club barranquillero va de visitante ante América de Cali y tolimenses y caldenses definirán en el Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Antes de esta fecha, la Dimayor fue contundente y le respondió la solicitud a Atlético Nacional.

