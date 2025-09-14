La tabla de la Liga Colombiana tras las derrotas de Nacional, América y Millonarios y el triunfo de Santa Fe

Finaliza la fecha 11 de la Liga Colombiana, pasando la mitad del ‘Todos contra Todos’ y entrando en la recta final para conocer a los clasificados a cuadrangulares semifinales. Hay varias sorpresas entre los ocho primeros, los tres grandes en apuros, el actual campeón puede sostenerse y en próximas fechas puede determinarse los perfilados a entrar y los eliminados.

Por ejemplo, Atlético Bucaramanga sigue sorprendiendo y está muy cerca del primer lugar. Logró superar a Nacional en el Atanasio Girardot y dejar muchas dudas en el proceso de Javier Gandolfi. A Junior de Barranquilla le bastó con un 1-1 con La Equidad para sostenerse en los primeros lugares y Medellín tuvo que aplazar su partido con Águilas Doradas por cuestiones de seguridad.

Otro golpe en el torneo es el de Fortaleza, que golpeó muy fuerte al América de Cali en el estadio de Techo. El club rojo sigue en el último lugar en la tabla de posiciones, mientras que el club bogotano no se baja de los primeros lugares y ve cerca la clasificación a los cuadrangulares. Santa Fe venció 2-0 a Unión Magdalena y defiende el octavo puesto.

Sin duda, la otra sorpresa la da Millonarios, que cayó goleado ante Alianza y el proceso de Hernán Torres sigue dejando muchas dudas. Un fulminante 3-0 para dejar la crisis y la angustia en la hinchada azul, que es testigo de cómo muchos jugadores no pueden dar la talla en la titular. Su extécnico, Alberto Gamero, sigue en la recuperación del Deportivo Cali, que venció 2-1 al Pasto.